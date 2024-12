Bove e il malore in Fiorentina-Inter: importanti aggiornamenti!

Paura e preoccupazione a Firenze durante Fiorentina-Inter. Edoardo Bove si trova in ospedale e arrivano aggiornamenti importanti.

GARA SOSPESA PER EMERGENZA MEDICA – L’episodio si è verificato intorno al diciottesimo minuto di gioco di Fiorentina-Inter. I giocatori, visibilmente preoccupatissimi, hanno subito richiamato l’intervento dello staff medico. I compagni di squadra e gli avversari hanno immediatamente chiesto aiuto, con il pubblico che ha assistito in silenzio all’accaduto. Non si conoscono ancora i dettagli del malore. Il giocatore è stato trasportato in ospedale, ma c’è grande preoccupazione e c’è tutta l’intenzione di sospendere la partita. Il ragazzo si trova all’ospedale Careggi e respira autonomamente. Non è ancora cosciente ma si tratta già di una buonissima notizia. Potrebbe aver preso una ginocchiata, per poi successivamente crollare. Lo speaker ha annunciato anche la sospensione della partita.