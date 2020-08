Bosz: “Bayer avvantaggiato o Inter in questo caso? Vedremo. Havertz…”

Bosz – allenatore del Bayer Leverkusen -, intervistato dal quotidiano tedesco Bild, si prepara al meglio in vista dei quarti di finale di Europa League contro l’Inter. La concentrazione è al massimo, l’obiettivo è la vittoria del torneo e non lo nasconde

COPPA ESTIVA, TUTTO IN 90′ – Anche per Peter Bosz il nuovo format dell’Europa League è strano ma necessario, anche se non sa se può parlare di vantaggi o meno: «Nel calcio per club una cosa del genere è piuttosto rara. Sarà un’esperienza interessante e non solo per noi. Purtroppo, a causa della pandemia, dobbiamo ancora fare a meno degli spettatori nello stadio. Ma per i tifosi in TV le prossime due settimane saranno sicuramente emozionanti! La questione è in discussione da settimane. E per settimane non c’è stata una vera risposta all’argomento, perché questa situazione non è mai stata osservata prima. Abbiamo un vantaggio perché potremmo essere più riposati dell’Inter? O l’Inter ha un vantaggio a causa del ritmo partita? Vorrei poterlo dire, ma non lo sapremo bene prima di lunedì sera».

SEMIFINALE E POI FINALE – Il Bayer Leverkusen di Bosz punta al bottino pieno, il tecnico olandese non si nasconde e giura battaglia: «Chi arriva secondo nella Serie A italiana non può essere così male… L’Inter è sicuramente una delle favorite per la vittoria finale del torneo. È una grande squadra. L’ha dimostrato contro il Getafe. Ma, naturalmente, vogliamo andare avanti. È una sfida a eliminazione diretta, tutto è possibile. Kai Havertz è concentrato e molto motivato, vuole giocare a calcio e vincere qualcosa con noi. Ne abbiamo la possibilità. Ci sono ancora otto squadre in corsa, siamo una di loro. Avanzando in ogni turno la probabilità sarebbe maggiore. Siate sicuri che faremo tutto il possibile per riuscirci. Abbiamo in mente un grande obiettivo a Leverkusen. Ma per questo prima dobbiamo battere l’Inter. Tutto il resto non conta oggi!».

Fonte: Bild – Phillip Arens