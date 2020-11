Borussia Monchengladbach-Inter, Conte si affida a Brozovic! Una conferma

Condividi questo articolo

Photo 192013105

Borussia Monchengladbach-Inter è l’ultima chance per i nerazzurri di Conte, che devono vincere e poi sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. La squadra è da poco partita in direzione aeroporto insieme a tutti i dirigenti. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi di “Sky Sport”, il tecnico ha già fatto le sue scelte

FORMAZIONE – Borussia Monchengladbach-Inter è una sfida cruciale per i nerazzurri, che hanno un solo risultato a disposizione. La squadra è diretta proprio in questi istanti in aeroporto. Secondo Matteo Barzaghi, Antonio Conte ha le idee chiarissime: «L’Inter è partita alla volta della Germania. Insieme alla squadra c’erano tutti i dirigenti, quindi Marotta, Ausilio, Baccin, Antonello. Un’Inter che arriva con un solo risultato possibile e con una formazione che vedrà in difesa le certezze Skriniar, de Vrij e Bastoni. Darmian confermato sull’esterno destro mentre a sinistra ci sarà Young. In mezzo torna Brozovic insieme a Barella e Gagliardini. Davanti Lautaro Martinez e Lukaku».