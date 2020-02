Borja Valero: “Voglio vincere con l’Inter. Eriksen? Solo questione di tempo”

Borja Valero ha parlato ai microfoni di “Sport Mediaset” nel day after di Ludogorets-Inter, match vinto con due gol di scarto dai nerazzurri. I propositi per la stagione in corso e l’ambientamento di Eriksen tra i temi trattati

TIRARE IL FIATO – Doveva essere uno degli epurati estivi, palesemente inadatto al calcio tutto muscoli e grinta di Antonio Conte. Eppure, Borja Valero è ancora lì in mezzo al campo. A disegnare calcio con andatura ciondolante e la consapevolezza di chi riesce a dare al pallone del ‘tu’. Lo spagnolo, il giorno dopo la vittoria agevole col Ludogorets, ha parlato così ai microfoni di “Sport Mediaset”: «È stata una vittoria importante, dopo la pesante sconfitta con la Lazio. Domenica (contro la Sampdoria) ci tocca vincere per avere una settimana tranquilla e preparare al meglio le sfide che abbiamo davanti. Ritorno col Ludogorets? Sapevamo che un buon risultato all’andata avrebbe potuto facilitarci il ritorno, ma comunque non sarà così semplice. Eriksen? Normale che debba passare un periodo di adattamento. Ha avuto a che fare con una nuova lingua, un nuovo calcio e un nuovo allenatore. Ieri ha dimostrato di essere a buon livello. Lazio-Inter? Già alle spalle, nel percorso di una stagione arrivano sempre delle sconfitte più dure del normale. L’importante è che la rosa sia forte in blocco per lasciarsi alle spalle tutte queste cose. Obiettivo Europa League? È una competizione che ci piace però lascia un po’ di stanchezza.L’abbiamo lì e vogliamo far bene ma non dobbiamo rilassarci. Mi auguro di vincere qualcosa con l’Inter. È una cosa che penso fin dall’inizio stagione e credo che prima o poi ci riusciremo».