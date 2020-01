Borja Valero: “Inter qualcosa di grandissimo! Gruppo sano, timbro Conte”

Borja Valero è il protagonista dell’ultimo Matchday Programme dell’Inter in vista della sfida contro il Cagliari, nella quale lo spagnolo potrebbe partire titolare (vedi articolo). Il centrocampista parla della sua passione per calcio e basket, di Antonio Conte e dell’affiatamento del gruppo. Di seguito le sue dichiarazioni

REGOLE E PASSIONE – Borja Valero parla della sua innata passione per il calcio, diventato poi il suo mestiere: «Quando ero bambino a Natale ho ricevuto un pallone ufficiale dalla mia famiglia, non ci giocavo per paura di rovinarlo, poi è diventato il mio compagno di vita quando ho realizzato il mio sogno. Il rispetto e il sacrificio sono le mie regole fondamentali. Sono sempre stato convinto che il lavoro alla fine paga e quest’anno per me è stata una dimostrazione in questo senso. Nella carriera di un calciatore è essenziale la determinazione, ma per me è sempre stato fondamentale divertirsi in campo».

RUOLO E ARMONIA – Borja Valero sottolinea l’essenzialità del suo ruolo, ma anche l’armonia che caratterizza il gruppo di Antonio Conte: «Del mio ruolo mi appassiona l’intensità, è come una preparazione fondamentale nella cucina. A centrocampo inizia la fantasia della giocata, mi piace creare per i compagni, un po’ come si faceva nel campetto da bambini. Questo è un gruppo sano. Ci divertiamo, ma ci alleniamo anche duramente e bene. Conte ha saputo mettere il suo timbro, tutti lo seguiamo».

QUALCOSA DI GRANDE – Non solo calcio per Borja Valero, ma la passione per il basket e per un suo noto rappresentante: «Non ho dubbi: dico Michael Jordan, uno dei giocatori più incredibili della storia. Qui a Milano ho conosciuto Sergio Rodriguez, El Chacho, anche lui spagnolo e quando posso vado a vedere le partite». Lo spagnolo termina con una dichiarazione d’amore ai colori nerazzurri: «L’Inter per me è qualcosa di grandissimo, te ne rendi conto quando lo vivi. Ha tifosi in ogni parte del mondo, eppure quando sei dentro senti di vivere in una famiglia».