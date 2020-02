Borja Valero: “Ho dimostrato di essere al livello Inter. Obiettivi? Il gruppo…”

Borja Valero ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di “Sky Sport”. Il centrocampista dell’Inter non ha parlato solo della lotta scudetto ed Eriksen (QUI le dichiarazioni), ma anche della sua stagione

PERSONALE – Borja Valero ha prima parlato della sua stagione: «È sempre difficile quando non trovi spazio. Ho lavorato tanto e il mister lo ha capito. Ci sono voluti tanti infortuni e problemi per avere spazio, ma quando ho giocato ho dimostrato di essere al livello della squadra. Questo è molto importante anche per me stesso soprattutto per sentirmi importante e andare avanti».

OBIETTIVI – Chiusura sulla stagione dell’Inter: «In questa fase della stagione può fare la differenza il gruppo: essere uniti. Ognuno anche con piccoli spazi può essere importante per determinare quello che può accadere a fine stagione».