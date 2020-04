Borja Valero: “Coronavirus, Inter ci dà tutto. Su Milan e ripresa Serie A…”

Borja Valero ha raccontato il momento attuale in una diretta Instagram sul canale di Christian Galvez. Il centrocampista dell’Inter sottolinea l’inevitabile conseguenza del Coronavirus: saremo tutti diversi e anche la Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

ALLENAMENTI E RITORNO IN CAMPO – Borja Valero rivela le sue sensazioni sull’emergenza Coronavirus: «Come stai? Tutto bene. E’ già un mese a casa, ma non perdiamo la speranza. Sto a Milano, sto in famiglia, tutto bene. Allenamenti? La verità è che siamo fortunati, l’Inter ci ha dato tutta l’attrezzatura per allenarci in casa e restare in forma il più possibile. Serie A? Qui hanno sospeso tutto. Il calcio è un po’ in bilico, al momento non si sa nulla. Dovremmo tornare ad allenarci e poi a giocare, ma vedremo la prossima settimana. Fiorentina? Quel periodo fu incredibile. Sentivo l’affetto della gente per me e la mia famiglia. Mia moglie si allena per tutto il tempo che può. I ragazzi sono in classe tutta la mattina con la connessione su internet, tutto va bene».

CAMBIERA’ TUTTO – Borja Valero, Coronavirus e la parte sportiva: «Sono sicuro che andremo a cambiare il nostro stile di vita anche per il futuro. Cambierà la mentalità di tutti in meglio, il modo di vivere la vita. E anche il modo di tifare per la propria squadra e anche la rivalità con le altre squadre. Derby? Inter e Milan sono grandissimi rivali. Anche se in realtà è già una rivalità abbastanza sana. Sui giornali sportivi italiani adesso si parla del Coronavirus, ma c’è anche molta speculazione. Si parla della stagione, ma anche del calciomercato. In realtà, ci sono poche notizie. Pur essendo in casa, dobbiamo sempre mantenerci in forma fisicamente e mentalmente».