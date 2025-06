Bonny vuole solo l’Inter e chi ha interferito è stato respinto – SI

Bonny vuole l’Inter e non vede l’ora di vestire la maglia nerazzurra e riabbracciare Cristian Chivu. Ecco le ultime da Alfredo Pedullà. L’attaccante, insomma, sta per arrivare.

CALHANOGLU E BONNY – L’Inter continua a lavorare sul mercato. Oltre ad Hakan Calhanoglu, rientrato a Milano dopo l’infortunio rimediato negli Stati Uniti, si opera ovviamente su Yann-Ange Bonny. L’attaccante francese è corteggiato pure dallo Stoccarda, ma Alfredo Pedullà non ha dubbi: il ragazzo vuole solo la Beneamata. Il giornalista, in collegamento da Roma per Sportitalia, ha parlato in questo modo del mercato nerazzurro: «Non ho notizie su Calhanoglu, non ho notizie di offerte. Poi se l’Inter ha provato per Rovella vuol dire che è un modo per cautelarsi. Bonny vuole l’Inter, tutte le altre che hanno interferito sono state respinte. Per il resto non saranno fatte altre operazioni in attacco. Pio rimarrà, l’Inter lo aspettava dopo lo Spezia al Mondiale per Club. Il Napoli era arrivato ad offrire 30 milioni di euro». Quindi la Beneamata, se dovesse cedere Mehdi Taremi e acquistare il giocatore del Parma, si proietta ad avere quattro attaccanti in rosa: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Esposito e Bonny. Per il francese però bisogna chiudere in maniera tale da avere il ragazzo prima dell’inizio del ritiro estivo.