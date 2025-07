Bonny tanto voluto, un dettaglio lo conferma! Inter da restyling – Sky

Bonny è ufficialmente un nuovo attaccante dell’Inter. Il francese è stato annunciato nella mattinata di oggi e conferma l’obiettivo di restyling del club nerazzurro per quanto riguarda il pacchetto offensivo.

NEL MIRINO DA TANTO TEMPO – L’Inter ha accolto ufficialmente oggi Yann-Ange Bonny. L’attaccante francese, su cui si è espresso l’ex centrocampista nerazzurro Benoit Cauet, ha firmato in realtà ad inizio settimana, ma il comunicato del club interista è arrivato solamente nella mattinata di oggi. Manuele Baiocchini, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato in questo modo l’arrivo dell’attaccante francese, aggiungendo anche un piccolo dettaglio: «Ufficiale per 23 milioni più bonus, era un affare che Inter e Parma avevano chiuso già da una settimana. Chivu lo conosce bene, è un’Inter che sta cambiando in attacco. E’ andato via Arnautovic, così come Correa, è arrivato Bonny, che l’Inter lo cercava da diverso tempo ed è giusto che arrivasse quest’estate, e c’è anche Pio Esposito che si giocherà il posto per rimanere».

ATTESA – E adesso quali saranno le prossime mosse della Beneamata? Beh, sicuramente bisognerà capire il futuro di Hakan Calhanoglu. Il turco è pressato dal Galatasaray, che ha inviato una prima proposta rifiutata però dal club nerazzurro (vedi articolo). Occhio pure alla clausola che pende su Denzel Dumfries.