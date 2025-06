Bonny, stretta finale Inter-Parma: può arrivare al Mondiale! – SM

Bonny è ad un passo dall’Inter. Inter e Parma hanno trovato una base di accordo per il trasferimento del francese in nerazzurro. Occhio che potrebbe arrivare anche al Mondiale per club, riferisce Sport Mediaset.

TUTTI I DETTAGLI – L’Inter fa sul serio per Yann-Ange Bonny. Il centravanti francese del Parma può dirsi ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Come riferisce Sport Mediaset, base di accordo tra le due società sulla base di 20-22 milioni di euro, con possibile inserimento di Sebastiano Esposito come contropartita tecnica. Inoltre, il ragazzo del 2003 potrebbe raggiungere i nuovi compagni già negli Stati Uniti, visto che la Fifa riaprirà il calciomercato per le squadre impegnate negli Stati Uniti, attraverso una finestra che va dal 27 giugno al 3 luglio.

Chivu si prepara a riabbracciare Bonny: insieme all’Inter

IL PROFILO – Quindi Chivu si prepara a riabbracciare un suo pupillo. Bonny e l’allenatore dell’Inter hanno lavorato insieme per quattro mesi, centrando la salvezza. Con la maglia dei ducali, il francese ha realizzato sei gol. Si tratta di un attaccante possente, dalla grande velocità e dotato di un ottimo piede destro. Somiglia molto a Marcus Thuram. Essendo giovane può ancora crescere parecchio. Secondo Sport Mediaset, Esposito potrebbe fare il percorso inverso. Ieri notte ha giocato titolare contro il Monterrey.