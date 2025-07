Bonny, slitta ancora la data dell’annuncio: l’Inter fissa il nuovo giorno

Niente ufficialità oggi per Yann-Ange Bonny. L’attaccante francese, secondo Fabrizio Romano, doveva essere annunciato nella giornata odierna, ma così non è stato. Nuovo giorno fissato sul calendario dall’Inter.

UFFICIALITA’ RIMANDATA – Niente ufficialità oggi per Bonny. Fabrizio Romano, infatti, dava come oggi venerdì 4 luglio il giorno giusto per il comunicato ufficiale dell’Inter. Ma non è stato così. L’operazione è strategica sia in ottica presente che futura: la Beneamata punta sul talento e sulla fisicità dell’attaccante ex Parma, protagonista di una prima buona stagione in Serie A e considerato un profilo in crescita. Con il nuovo corso targato Chivu, il club nerazzurro sembra voler dare più spazio a giovani promettenti, unendo esperienza e prospettiva. Con Di Gennaro confermato e Bonny ormai prossimo all’ufficialità, l’Inter comincia a sistemare i primi tasselli di un’estate che si preannuncia ricca di movimenti. Chivu avrà presto una rosa più chiara da cui partire per costruire la sua Inter, tra conferme, volti nuovi e qualche scommessa da vincere.

Il nuovo giorno dell’annuncio ufficiale dell’Inter per Bonny

NUOVO GIORNO – Bonny verrà ufficializzato nella giornata di sabato. Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, sul proprio account X. Oltre all’annuncio ufficiale, bisogna attendersi anche i primi contenuti multimediali con protagonista l’ormai ex attaccante del Parma.