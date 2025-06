Bonny non può bastare, l’Inter farà di tutto per altre 2 operazioni – CdS

Bonny ormai può dirsi ad un passo dall’Inter. Con il Parma si stanno limando le ultime distanze per arrivare ai 25 milioni di euro di valutazione. Ma il solo attaccante francese, scrive il Corriere dello Sport, non può bastare. Ecco perché il club lavora per fare anche due operazioni: una in uscita e un’altra in entrata.

NON BASTA BONNY – Nella notte di ieri, l’Inter ha pareggiato contro il Monterrey all’esordio nel Mondiale per Club (vedi highlights). La squadra di Cristian Chivu ha alternato ad un primo tempo tutto sommato buono, una ripresa claudicante, dove la stanchezza ne ha fatta da padrona. Ora, sabato sera alle 21 italiane il match contro l’Urawa Red Diamonds per non compromettere il percorso negli States. Chivu al lavoro sul campo, dirigenza sul mercato. Si punta a chiudere immediatamente Yann-Ange Bonny. Come sottolinea il Corriere dello Sport, c’è poca distanza da limare: il Parma vorrebbe 25 milioni di euro di base fissa, l’Inter ne offre 22 più di bonus. Ma sarebbe sorprendente se Bonny il prossimo anno non giocasse con i nerazzurri. Ma il solo francese non può bastare.

Non solo Bonny, l’Inter proverà a piazzare Taremi e prendere Hojlund

ALTRE DUE OPERAZIONI IN CONTO – Sempre secondo il quotidiano romano, l’Inter farà di tutto per altre due operazioni: piazzare Taremi e convincere il Manchester United a lasciar andare Hojlund con la formula del prestito con diritto, o obbligo condizionato, di riscatto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno