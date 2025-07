Bonny, la firma è oggi! E per il raduno con l’Inter tra due date – TS

La firma di Yann-Ange Bonny non è ancora arrivata, ma avverrà oggi, perché si aspettava il rientro della dirigenza dell’Inter. Ieri ha svolto le visite e fatto alcuni contenuti multimediali. Poi partirà per ritornare in vista del ritiro.

FIRME – La giornata di Bonny all’Inter continua oggi con la firma sul contratto. L’attaccante francese firmerà per quattro anni a due milioni di euro a stagione. Ieri, il francese ha svolto le visite mediche per poi realizzare alcuni contenuti multimediali. Oggi firma in sede in Viale della Liberazione e poi l’annuncio ufficiale. Si aspettava infatti il rientro in Italia dei dirigenti dell’Inter, avvisati a Malpensa questa mattina, per completare con tanto di comunicato ufficiale l’arrivo del giocatore dal Parma. Ma quando si ritroverà con tutti l’Inter?

Bonny e il raduno dell’Inter: presto riabbraccerà Chivu

RADUNO – La squadra di Cristian Chivu ora va in vacanza per smaltire le scorie di una stagione lunga e travaglia, con epiloghi sicuramente non indimenticabili. Il raduno avverrà tra il 21 e il 27 luglio ad Appiano Gentile. Qui, Bonny potrà riabbracciare l’allenatore rumeno. I due hanno lavorato insieme per qualche mese a Parma, centrando una salvezza molto importante. Bonny arriva in nerazzurro dopo aver realizzato sei gol al primo anno in Serie A con la maglia della società ducale.

Fonte: Tuttosport – Federico Masino e Simone Togna