Bonny, intesa raggiunta tra Inter e Parma: la cifra e l’ultimo step – SKY

Ogni giorno che passa Bonny sembra sempre più vicino all’Inter. Arriva adesso anche l’intesa di massima tra il club nerazzurro e il Parma: ecco per quale cifra.

SEMPRE PIÙ VICINO – Procede a gonfie vele la trattativa di mercato dell’estate per l’Inter. Ogni giorno, infatti, sembra che la dirigenza nerazzurra stia compiendo un piccolo ma importante passo in più verso l’ottenimento di Ange-Yoan Bonny. Quello di oggi, riportato dall’esperto di mercato di Sky Sport – Gianluca Di Marzio -, dovrebbe essere uno dei definitivi per la riuscita dell’affare. Dopo la notizia di ieri, della stretta di mano tra Inter e Parma, arriva adesso la conferma dell’intesa raggiunta tra i due club sulla cifra dell’operazione.

Inter-Parma, è stretta di mano sulla cifra: ora l’ultimo passo per Bonny!

LE CIFRE – Come spiega il giornalista, infatti, l’Inter e il Parma hanno definitivamente raggiunto un’intesa di massima nell’affare Bonny. L’accordo è per 23 milioni di euro più bonus. Ciò che manca adesso per decretare conclusa l’operazione è la definizione dell’accordo col giocatore francese, fortemente intenzionato a sposare la causa nerazzurra. Sullo sfondo resta sempre lo Stoccarda, che ha tentato un nuovo agguato a Bonny rilanciando con un’offerta più alta sullo stipendio. Tuttavia, non c’è ancora stato un contatto col Parma.