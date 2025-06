Bonny-Inter, il Parma dà l’ok. Adesso manca solo un ultimo passo! – Sky

Giorno dopo giorno l’Inter sembra sempre più vicina ad Ange-Yoan Bonny. La cifra posta sul tavolo dai nerazzurri soddisfa il Parma. Ecco cosa manca adesso per la chiusura definitiva.

NON SOLO INTER – Da tempo sulle sue tracce, l’Inter appare ormai sempre più vicina a portare a Milano il suo principale obiettivo di mercato: Ange-Yoan Bonny. Alla corte del ventunenne francese c’è anche lo Stoccarda, come spiega l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che spera di concludere nel più breve tempo possibile la cessione di Woltemade al Bayer Monaco per potere spingere il pedale dell’acceleratore per il calciatore del Parma. Tuttavia, la dirigenza nerazzurra resta in pole position per Bonny, avendo anche il via libera del Parma.

Inter, cosa manca per Bonny? Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa col Parma

LE ULTIME – Come spiega Gianluca Di Marzio, l’operazione Bonny non può dirsi ancora conclusa per l’Inter. C’è, però, una stretta di mano virtuale tra il club nerazzurro e quello crociato, aggiunge l’altro esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti. Il Parma, infatti, ha accettato la cifra offerta dall’Inter, che ruota intorno ai 25 milioni di euro. Restano solo da definire i bonus, con qualche milioni che balla ancora sul piatto. A questo si aggiunge anche l’accordo col diretto interessato, Bonny, che “virtualmente” può considerarsi un giocatore dell’Inter. Cosa manca, allora, per considerare l’operazione chiusa? L’ultimo passo è l’intesa totale con il giocatore e un accordo definitivo, che sembra avvicinarsi sempre di più.