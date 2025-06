Bonny-Inter, Napoli guastafeste? La mossa a sorpresa degli azzurri!

L’Inter sta lavorando per portare Bonny in nerazzurro, ma occhio al Napoli. Nelle ultime ore si ravvisano alcuni sviluppi non banali. Ecco le novità.

CONTATTO A SORPRESA – Matteo Moretto, in collegamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha aggiornato sulle ultime di calciomercato. Una notizia non banale è l’inserimento del Napoli alla corsa per Yann-Ange Bonny. L’Inter vuole accelerare, ma c’è da ravvisare il contatto a sorpresa del club azzurro, che aspira a mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri. Ecco cos’ha raccontato l’esperto di calciomercato, il quale aveva dato anche novità sul fronte Giovanni Leoni: «C’è un calciatore che interessa molto all’Inter e l’Inter ha mosso dei passi concreti per avvicinarsi ai 25 milioni di euro di base fissa che vuole il Parma per Bonny. La novità di oggi: il Napoli ha avuto un contatto a sorpresa per il giocatore francese. Il Napoli sta giocando su più tavoli e vuole capire se ci siano dei margini per inserirsi nella trattativa tra il francese e l’Inter. Vorrebbe inserire in rosa due attaccanti, come Bonny e Lucca. Nunez sarebbe un profilo diverso e in quel caso il reparto sarà Lukaku-Nunez. Da capire se il Napoli avanzerà per Nunez, altrimenti occhio al bis in attacco Bonny-Lucca».