Bonny, l’Inter ha fretta di chiudere: formula, cifre ed… Esposito – CdS

L’Inter vuole chiudere in fretta l’ingresso di Yann-Ange Bonny in rosa, per poi concentrarsi anche su qualche uscita. La società nerazzurra sta lavorando per trovare la quadra definitiva col Parma e occhio all’incastro Sebastiano Esposito.

ASSALTO FINALE – Questione di ore o di giorni per l’assalto finale a Bonny. L’attaccante francese scalpita per arrivare a Milano e allo stesso tempo, l’Inter ha fretta di chiudere l’operazione. Non tanto, scrive il Corriere dello Sport, per portare l’attaccante negli Stati Uniti al Mondiale per Club, semmai per completare il mercato in entrata di questa fase e concentrarsi poi su qualche uscita. Col Parma, il club nerazzurro è d’accordo sulla formula, ossia prestito con obbligo di riscatto. Quanto alle cifre, bisogna arrivare ai 25 milioni di euro richiesti. Ma come? Il Parma ne vuole 25 di base fissa, mentre l’Inter farebbe 22+3 di bonus. Si tratta ad oltranza. E occhio all’incastro Sebastiano Esposito.

L’assalto finale per Bonny e l’incastro Esposito: asse Inter-Parma

INCASTRO – Esposito è valutato 7-8 milioni dall’Inter. L’attaccante di Castellammare farebbe il percorso inverso di Bonny, ma i due affari dovrebbero essere slegati. Il suo contratto è in scadenza nel 2026, quindi in Emilia si trasferirebbe a titolo definitivo, per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Bisogna però fare attenzione alla Fiorentina, che potrebbe inserirsi, magari a cifre più alte (12 milioni).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno