Bonny-Inter, ci siamo! Firma sul contratto e uscita dalla sede

Ange-Yoan Bonny è sempre più nerazzurro. L’attaccante francese ha appena lasciato la sede dell’Inter, dopo aver firmato il suo contratto.

IN SEDE – Dopo due giorni dal suo arrivo a Milano sta per arrivare l’ufficialità: Ange-Yoan Bonny è a pochissimo dall’essere un nuovo giocatore dell’Inter. L’attesa, dovuta al rientro di squadra e dirigenza dal Mondiale per Club, è finita. L’attaccante francese, che ha visitato per la prima volta ieri la sede nerazzurra dove ha registrato i primi contenuti, quest’oggi è tornato in Viale della Liberazione per firmare il suo contratto. L’uscita dalla sede dell’Inter di Bonny pone fine all’iter e dà inizio alla sua nuova avventura in nerazzurro.

Bonny lascia la sede dell’Inter dopo la firma del contratto: adesso manca solo l’ufficialità!

ATTESA UFFICIALITÀ – Dopo la firma sul contratto, che lo lega in nerazzurro fino al 2030, Bonny può già dirsi un nuovo giocatore interista. Le immagini raccolte dai giornalisti appostati all’esterno di Viale della Liberazione, infatti, riprendono l’uscita dalla sede del calciatore, ormai ex Parma, che era entrato intorno alle ore 15.00 di oggi pomeriggio. Si aspetta adesso il classico comunicato dell’Inter, per lanciare l’ufficialità del nuovo acquisto, pronto ad unirsi al gruppo di Cristian Chivu in vista della prossima stagione.