Bonny all’Inter è fatta! Due date per le visite mediche a Milano

Ange-Yoan Bonny è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Fissate anche le possibili due date per le visite mediche a Milano, le ultime informazioni da Fabrizio Romano su X.

OPERAZIONE – Ange-Yoan Bonny sarà il terzo acquisto dell’Inter in questa estate appena cominciata. Luis Henrique e Petar Sucic hanno già firmato e sono negli Stati Uniti con la squadra nel Mondiale per Club. L’attaccante francese difficilmente sarà parte del torneo americano, in quanto nelle ultime settimane si è allenato da solo ma è rimasto in vacanza. L’operazione con il Parma è chiusa: 23 milioni di euro più 3 di bonus per convincere il club ducale.

VISITE MEDICHE – Bonny percepirà uno stipendio di 2 milioni di euro netti per 5 anni di contratto. Costerà a bilancio inizialmente circa 8 milioni di euro per l’Inter, che così ha investito molto in uno dei migliori prospetti della Serie A di questa stagione. Il classe 2003 sarà la terza punta della rosa e Cristian Chivu ci punterà con forza considerando che già lo ha avuto al Parma negli scorsi mesi. In base ai tempi burocratici le visite mediche verranno svolte tra martedì e mercoledì. L’Inter ha già programmato perciò l’arrivo del calciatore a Milano per la settimana a venire.