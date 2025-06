Bonny e Hojlund servono per due motivi! L’Inter è al lavoro – Sky

Bonny e Hojlund rimangono nel mirino dell’Inter. I due giovani attaccanti, rispettivamente di Parma e Manchester United, servono per due motivi precisi.

NUMERICAMENTE SERVONO ATTACCANTI – L’Inter è alla ricerca di nuovi attaccanti sul mercato che possano non solo rinfrescare l’attacco, ma allo stesso tempo arricchirlo e completarlo. D’altronde in casa nerazzurra hanno salutato sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa; mentre Mehdi Taremi è in dubbio. Luca Cilli, ospite su Sky Sport 24, ha aggiornato: «L’Inter ha un paio di idee per rinforzare quella zona, anche perché numericamente servono dei giocatori. Arnautovic e Correa via, Taremi potrebbe lasciare il club. Hojlund idea molto concreta, giocatore che con lo United non è riuscito a mettere in mostra tutto quello fatto con l’Atalanta. Attaccante giovane ma con un certo bagaglio di esperienza. Inoltre, conosce il campionato di Serie A, tant’è che con l’Atalanta si è meritato la chiamata dello United. L’altro nome è Bonny. Eventualmente bisognerà trovare l’accordo col Parma, che chiede tanti soldi. L’ultimo campionato di Serie A quello della consacrazione e potrebbe quindi fare comodo all’Inter». Si tratta di due nomi ormai arcinoti, su cui l’Inter continuerà a lavorare. Da capire se nelle prossime settimane ci sarà un affondo almeno per uno dei due.