Bonny, l’ex agente Le Mée: «A Parma, Maresca disse questo al DS!»

L’ex agente di Bonny, Le Mée, parla del suo ex assistito, oggi nuovo attaccante dell’Inter. E ricorda, al contempo, un aneddoto con Enzo Maresca protagonista.

IL PARMA CI HA CREDUTO – L’ex agente di Yann-Ange Bonny, Yann Le Mée così a Foot Mercato sul nuovo attaccante dell’Inter: «Lo abbiamo proposto a tutti i club francesi. Club di Ligue 1 e Ligue 2, nessuno aveva il coraggio di scommettere su di lui e nessuno voleva fare la fila per pagargli l’indennità di formazione… Un altro giocatore che doveva andare all’estero mentre lui voleva rimanere in Francia. Da quel momento in poi, abbiamo dovuto trovare il club giusto per farlo esplodere. Un club con le dimensioni giuste per progredire. Era il Parma, un club storico in Italia. A quel tempo, il Parma stava sviluppando la squadra più giovane d’Europa. Era una delle cinque squadre più giovani d’Europa all’epoca e il club militava in Serie B. L’Italia era la destinazione ideale per i giovani giocatori, come abbiamo visto in molte occasioni. Quindi gli ho consigliato di andare lì, poiché avrebbe avuto maggiori possibilità di ottenere un minutaggio favorevole al suo sviluppo».

ANEDDOTO MARESCA – Sempre l’ex agente del francese, Le Mée, ricorda questo: «Quando lo avevo proposto al Parma, avevo contattato Javier Ribalta, che all’epoca era direttore sportivo. Del primo allenamento di Ange-Yoan con Enzo Maresca, Ribalta mi ricordò: “Maresca esce dall’allenamento e dice che se Bonny continua ad allenarsi a questo livello, avremo un fenomeno».