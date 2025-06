Bonny è sbarcato a Milano: domani le visite mediche con l’Inter

Yann-Ange Bonny è appena sbarcato a Milano e domani si sottoporrà alle visite mediche con l’Inter. Il francese arriva proprio nel giorno dell’uscita dell’Inter dal Mondiale per Club.

APPENA ATTERRATO – Eccolo: Bonny è sbarcato a Milano. Il francese si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il classe 2003 nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito. Passaggio all’Humanitas previsto di primo mattino per il ragazzo prelevato dal Parma, per poi andare in sede e mettere la firma sul nuovo contratto. Bonny firmerà un contratto di quattro anni pari a due milioni di euro a stagione. Il francese è il terzo acquisto nerazzurro dopo Petar Sucic e Luis Henrique. Il classe 2003, su cui si erano espressi sia Federico Cherubini che Beppe Marotta prima dell’ottavo di finale contro il Fluminense al Mondiale per Club, andrà a riempire l’attacco nerazzurro.

Bonny a Milano e domani le visite mediche con l’Inter

A MILANO – Ange-Yoan Bonny protagonista di una stagione positiva con il Parma in Serie A, è stato individuato dalla dirigenza interista come il profilo ideale per completare il reparto offensivo. Giovane, fisico e duttile, l’attaccante ex Clermont rappresenta un investimento di prospettiva, ma anche un’opzione concreta già per la stagione imminente. L’operazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro, tra parte fissa e bonus.