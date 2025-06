Bonny day, svelato il giorno dell’arrivo e delle visite mediche con l’Inter

Quando sarà il Bonny day? Svelato il giorno dell’arrivo e anche delle visite mediche con l’Inter del prossimo attaccante nerazzurro.

BONNY DAY – L’Inter ha chiuso per Bonny e ora si prepara ad accoglierlo per bene a Milano con tanto di sbarco in città e di visite mediche. Il centravanti francese, in arrivo dal Parma, è stato acquistato per 23 milioni di euro più bonus e firmerà un contratto di cinque anni a 2 milioni di euro a stagione. Ma quando avverranno lo sbarco e le successive visite mediche con la società interista? Il giorno da fissare sul calendario è martedì 1°luglio. L’attaccante infatti sbarcherà nella city milanese per poi sottoporsi alle visite mediche tra Humanitas e Coni per ottenere l’idoneità sportiva.

Bonny presto riabbraccerà Chivu: l’Inter aggiunge un altro 2003

RIABBRACCIO – Bonny quindi si prepara a riabbracciare Cristian Chivu. I due hanno lavorato assieme quattro mesi al Parma, conquistando la salvezza. Il giocatore ha voluto a tutti i costi venire all’Inter, tanto da rifiutare anche la corte dello Stoccarda, che aveva messo sul piatto un ingaggio superiore. Ma la volontà del ragazzo ha fatto la differenza. Continua dunque l’opera di restyling giovanile dei nerazzurri, che martedì accoglieranno un altro giovane dalle belle prospettive: l’attaccante è un classe 2003.