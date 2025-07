Bonny day, il giocatore è arrivato in sede all’Inter: ora ultimo step!

Continua il Bonny day. L’attaccante francese è appena arrivato nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione.

ECCOLO – Yann-Ange Bonny è appena arrivato nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione. L’attaccante francese stamattina ha svolto le visite mediche all’Humanitas di Rozzano e adesso è arrivato in sede per mettere nero su bianco il suo passaggio in nerazzurro. A proposito di Bonny, nella notte ha parlato anche il suo tecnico Cristian Chivu, che in conferenza stampa ha rivelato quelle che sono le aspettative sul giocatore francese (vedi articolo). Bonny si prepara a firmare un contatto di quattro anni pari a due milioni di euro a stagione. Al Parma 23 milioni di euro più tre di bonus. Il francese è il terzo acquisto in ordine cronologico dei nerazzurri dopo Petar Sucic e Luis Henrique. I due hanno già trovato il modo di esordire al Mondiale per Club. Inoltre, sia il croato che il brasiliano sono stati ufficializzati a giugno, ma di fatto, l’Inter li aveva presi ufficiosamente in primavera. Bonny rafforzerà l’attacco interista, che si è privata sia di Marko Arnautovic (svincolato) che di Joaquin Correa, partito a zero in direzione Botafogo. Una volta conclusa la sua prima giornata a Milano, l’attaccante dovrebbe volare nuovamente a Ibizia per proseguire le vacanze.