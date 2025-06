Bonny, c’è una piccola distanza! Serve sistemare una cosa – Sky

L’Inter continua a lavorare con attenzione al profilo di Bonny, attaccante francese del Parma prossimo a diventare nerazzurro come spiegato anche da Sky Sport.

AVANTI – La trattativa tra Inter e Parma per Ange-Yoan Bonny è ormai alle battute finali, secondo quanto riportato da Sky Sport. Nella consueta analisi di mercato, l’emittente ha espresso più che semplice ottimismo sul possibile arrivo dell’attaccante classe 2003. La dirigenza interista è fortemente convinta di essere in netto vantaggio rispetto ad altri club nella corsa al giovane talento francese. I contatti tra le parti sono avanzati: i nerazzurri non temono più l’inserimento del Napoli o di altre società interessate all’acquisto del cartellino.

Bonny-Inter, questione di cifre! Il punto

CIFRE – Le posizioni economiche delle due squadre sono ormai molto vicine: il Parma chiede 25 milioni più bonus, mentre l’Inter propone la stessa cifra ma con i bonus già inclusi nell’offerta. Si tratta dunque di dettagli minimi, e il clima che trapela lascia intendere che il ritorno di Bonny sotto la guida di Cristian Chivu sia ormai questione di poco tempo.