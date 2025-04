ESCLUSIVA IN – Bolzoni: «Lautaro Martinez meglio di Kane! Inter U23? Ti fa colmare un gap»

Francesco Bolzoni, ex Inter, Siena, Palermo, Novara e Bari e oggi allenatore della Pro Patria Primavera, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. L’ex centrocampista preferisce Lautaro Martinez a Kane, oggi in campo nel duello tra Bayern Monaco e Inter. Poi si è parlato di Serie A e Inter U23.

Oggi partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter. Bolzoni, che partita ti aspetti? C’è una squadra che parte leggermente favorita?

Mi aspetto una bella partita, due squadre che sanno di avere come obiettivo primario la Champions League. Secondo me è favorita l’Inter la vedo più quadrata come squadra e il Bayern Monaco ultimamente ha avuto molti infortuni importanti.

Lautaro Martinez sfida Harry Kane: duello tra grandi bomber. Bolzoni, tra i due chi ti piace di più come prototipo di attaccante?

Mi piace di più Lautaro Martinez, ma soprattutto per come si predispone in fase di non possesso, da una grande mano all’Inter, soprattutto nei momenti difficili della partita.

Anche in mezzo al campo, ci saranno diversi duelli niente male: due fra tutti Joshua Kimmich-Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella-Leon Goretska. Può decidersi lì la sfida?

Sicuramente la sfida si deciderà in mezzo al campo, l’Inter ha dei centrocampisti che se sono in giornata, creano fastidi a tutte le avversarie. Sicuramente il Bayern Monaco ha qualcosa in più dal lato della fisicità, qualcosa in meno a livello di qualità.

Lotta scudetto tra Inter e Napoli: il pensiero dell’ex nerazzurro

In campionato, è rimasto tutto invariato: Bolzoni, chi è oggi favorita tra Inter e Napoli per la vittoria finale?

Secondo me, rimane l’Inter la favorita anche se ha più impegni, ma ha una rosa più completa di quella del Napoli.

Che è successo a Parma? Molti imputano le colpe ai cambi di Simone Inzaghi. Tu che idea ti sei fatto?

Una squadra come l’Inter, anche se Inzaghi dovesse decidere di fare 11 cambi, non può farsi rimontare due goal, al di là di chi stia giocando. Forse i ragazzi pensavano di aver già vinto la partita e si sono deconcentrati e nel calcio di oggi, basta mezzo episodio per riaprire un discorso che sembrava chiuso.

Inter Under 23, uno step intermedio prima del grande salto

Una domanda sull’Inter U23 che dal prossimo anno dovrebbe militare in Serie C. Bolzoni, tu sei passato da quell’ambiente lì e oggi lavori a stretto contatto con i giovani. Quanto può contare per un giovane fare esperienza in Serie C prima del grande salto in Serie A?

È importantissimo fare un’esperienza in C per un giovane, soprattutto perché il gap tra Primavera e Prima squadra è ormai troppo alto e poi impari a giocare sotto pressione, cosa che fino in Primavera, succede pochissimo.

E a proposito di giovanili, con la tua Pro Patria U19 siete terzi in classifica. Come va questa esperienza? E hai programmi per il futuro, salire di categoria?

Si, siamo arrivati terzi, ora abbiamo i quarti di finale dei playoff con la Triestina, andata e ritorno.. È stata ed è un’esperienza bellissima, i miei ragazzi sono cresciuti molto e hanno fatti crescere anche me. Programmi futuri? Nessuno, ora penso solo alla mia squadra e a cercare di chiudere al meglio la stagione.

