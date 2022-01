Bologna-Inter, si rivede Correa. Un ballottaggio a centrocampo – TS

Bologna-Inter è in programma giovedì alle 18:30. In vista della sfida del Dall’Ara, Inzaghi dovrebbe recuperare Correa. Gagliardini dovrebbe prendere il posto dello squalificato Calhanoglu. Le ultime dal Tuttosport

LE SCELTE – L’Inter aprirà il suo 2022 al Dall’Ara nell’insidiosa sfida contro il Bologna di Mihajlovic. In vista della sfida ai rossoblù, in programma giovedì alle 18:30, Inzaghi dovrebbe recuperare Joaquin Correa. L’attaccante, reduce da un infortunio, dovrebbe tornare fra i convocati ed accomodarsi, almeno inizialmente, in panchina. In mezzo, al posto dello squalificato Calhanoglu, spazio per uno tra Gagliardini e Vidal. In attacco, senza Dzeko alle prese con il Covid-19, ci saranno Sanchez e Lautaro Martinez.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport