Bologna-Inter, Sanchez-Lautaro Martinez in attacco. Vidal dal 1′ – SM

Bologna-Inter andrà in scena domani alle 12:30. Per la sfida del Dall’Ara, Simone Inzaghi, si affiderà ad Alexis Sanchez e Lautaro Martinez in attacco. Vidal a centrocampo

LE SCELTE – L’Inter aprirà il suo 2022 al Dall’Ara nell’insidiosa sfida contro il Bologna di Mihajlovic. In vista della sfida ai rossoblù, in programma domani alle 12:30, Inzaghi in attacco si affiderà a Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez. In mezzo, al posto dello squalificato Calhanoglu, spazio per uno tra Gagliardini e Vidal, assieme a Barella e Brozovic. In difesa confermati Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Sugli esterni pronti Dumfries, reduce da un periodo di forma strepitoso, a destra e Perisic a sinistra.