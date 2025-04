Bologna-Inter, rotazioni obbligatorie! La probabile formazione

L’Inter si prepara alla delicata sfida di Serie A contro il Bologna al Dall’Ara. Simone Inzaghi studia qualche rotazione per far fronte ai tanti impegni.

STOP – Visti i tanti impegni tra Champions League, Serie A e Coppa Italia, nella sfida contro il Bologna ci potrebbe essere qualche rotazione nell’undici di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino deve far fronte anche agli infortuni che continuano a popolare l’infermeria nerazzurra. L’Inter deve fare a meno, anche oggi, dei lungo degenti Zielinski e Thuram che potrebbero tornare per la fine del mese. A loro due si aggiunge anche Marcus Thuram che si è fermato nel pomeriggio di ieri.

Bologna-Inter, cambio forzato in attacco

ROTAZIONI – Per quanto riguarda le rotazioni, Pavard potrebbe iniziare dalla panchina con Yann Bisseck che prenderebbe il suo posto. Stesso discorso a centrocampo, con Carlos Augusto che potrebbe rubare il posto a Dimarco e farlo riposare in vista del derby di ritorno contro il Milan il prossimo mercoledì. In attacco invece, scelte obbligate: l’assenza per infortunio di Marcus Thuram obbliga Simone Inzaghi a schierare dal primo minuto Lautaro Martinez. Insieme all’attaccante argentino, spazio a Marko Arnautovic che torna a Bologna da avversario

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi