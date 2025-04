Bologna-Inter, le probabili formazioni per la 33ª giornata di Serie A

Bologna-Inter si giocherà oggi alle 18:00 allo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A.

BOLOGNA-INTER, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Il Bologna di Vincenzo Italiano si presenta al match contro l’Inter con quattro assenze pesanti: Skorupski tra i pali, Casale e Calabria in difesa e Ferguson a centrocampo. Ecco perché, il tecnico siciliano dovrà necessariamente ovviare con alternative di livello. Tra i pali, pronto il secondo portiere Ravaglia, che durante queste partite ha dato comunque ampie garanzie. In difesa, i centrali saranno Lucumi e Beukema, mentre a destra Holm dovrebbe prendere il posto dell’ex capitano del Milan. A centrocampo, ballottaggio tra lo svizzero Aebischer e Tommaso Pobega. Poi in avanti tutto deciso: Dallinga sarà il terminale offensivo, mentre dietro i tre trequartisti saranno Ndoye e Orsolini ai lati con l’ex Odgaard sulla trequarti.

BOLOGNA-INTER, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – In casa Inter, Simone Inzaghi, oltre alle assenze pesanti di Marcus Thuram e dei lungodegenti Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, dovrà cercare di gestire la sua rosa. Tre giorni, la qualificazione in semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, quindi per forza di cose qualche giocatore dovrà ruotare. Dovrebbero essere due però i cambi del mister nerazzurro, pochi, vista l’importanza capitale della partita di Bologna. Carlos Augusto prenderà il posto di Federico Dimarco; mentre Joaquin Correa sarà il sostituto di Marcus Thuram in avanti. Poi non si cambia nulla: il trio di centrocampo Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan rimarrà tale, mentre Darmian sarà regolarmente a destra. In avanti, Lautaro Martinez guida la sua squadra.

BOLOGNA-INTER: PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.

In panchina: Bagnolini, Pessina, Erlic, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, El Azzouzi, Pobega, Fabbian, Castro, Cambiaghi, Dominguez, Pedrola.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Indisponibili: Skorupski, Casale, Calabria, Ferguson

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Thuram.

In panchina: Di Gennaro, Josep Martinez; de Vrij, Arnautovic, Asllani, Bisseck, Dimarco, Frattesi, Berenbruch, Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Thuram (infortunato), Dumfries (infortunato), Zielinski (infortunato)

Arbitro: Andrea Colombo (sezione di Como), Assistenti: Baccini e Bahri; Quarto ufficiale: Mercenaro; VAR: Abisso; AVAR: Meraviglia.