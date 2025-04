Bologna-Inter, la probabile formazione: Inzaghi limita le rotazioni!

Simone Inzaghi mette a punto la probabile formazione di Bologna-Inter. Per la trasferta emiliana il tecnico limita i cambi e le rotazioni dal primo minuto: ecco quali scelte aspettarsi.

TRASFERTA INSIDIOSA – L’Inter è arrivata nel pomeriggio a Bologna, dove domani – alle ore 18.00 – scenderà in campo per sfidare la squadra di Vincenzo Italiano. La trasferta emiliana nasconde sempre delle insidie ai nerazzurri, a cui toccherà questo impegno in un momento delicatissimo della stagione. A sei gare dalla fine del campionato e con il Napoli che pareggia i conti in classifica grazie al turno giocato in anticipo, a Simone Inzaghi non resta che schierare il suo undici migliore in Bologna-inter. La probabile formazione nerazzurra di domani, infatti, prevede pochissimi cambi, soprattutto considerando che i meneghini sono reduci dal dispendioso match contro il Bayern Monaco di solo due giorni fa.

Bologna-Inter, la probabile formazione scelta da Inzaghi

LE SCELTE – Mister Inzaghi non ha intenzione di abbassare la guardia nella sfida del ‘Renato Dall’Ara’ in scena il giorno di Pasqua. Per Bologna-Inter, dunque, verrà richiesto un ulteriore sforzo alla stragrande maggioranza degli interpreti dell’ultima sfida di Champions League. Le rotazioni dell’allenatore piacentino si limitano a due reparti: centrocampo e attacco. Sarà a riposo, infatti, Federico Dimarco, che lascia il posto alla titolarità sulla fascia sinistra di Carlos Augusto. Il cambio offensivo, invece, è praticamente obbligato. Lo stop per infortunio costringe Marcus Thuram fuori dalla disponibilità di Inzaghi che, dopo qualche giorno di riflessione, sembra aver scelto definitivamente il compagno di reparto di Lautaro Martinez. La coppia d’attacco nerazzurra sarà tutta argentina, con Joaquin Correa che viaggia verso una maglia da titolare. Di seguito il resto della probabile formazione di di Bologna-Inter.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Lautaro Martinez.