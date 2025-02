Bologna-Inter Primavera 0-0 al 45′, tutto bloccato: serve concretezza!

Il primo tempo di Bologna-Inter Primavera termina 0-0. Poche emozioni da entrambe le parti, con i nerazzurri più vivi ma troppo poco concreti in questa ventisettesima giornata di Serie A.

L’INIZIO – Dopo l’ottima risposta nell’ultima gara contro il Monza, la squadra di Andrea Zanchetta torna in campo per la ventisettesima giornata di campionato. Bologna-Inter Primavera inizia con un ritmo alto e aggressivo per entrambe le formazioni. Una serie di errori dagli ultimi metri impediscono ai nerazzurri di concretizzare la serie di chance create. Inizia al 10′ Cocchi, con un cross indirizzato sul secondo palo fuori mira. Prosegue al 12′ Berenbruch che, servito da Quieto dalla sinistra, spreca in area di rigore con un destro calciato male. Al 22′ l’Inter Primavera rischia qualcosa di troppo: Topalovic, ultimo uomo, perde il pallone lasciando spazio aperto ad Addessi. Quest’ultimo fortunatamente regala la conclusione tra le braccia di Zamarian.

Bologna-Inter Primavera 0-0

TUTTO BLOCCATO – Al 27′ arriva un’altra occasione per l’Inter Primavera, con un ottimo cross di De Pieri sul quale però non riesce ad arrivare nessun nerazzurro. Al 37′ arriva una chance per Topalovic, che nell’ultima giornata di campionato si è reso protagonista di uno splendido gol nei pochi minuti disputati. Su assist di Lavelli lo sloveno calcia col sinistro davvero troppo alto. Il Bologna negli ultimi minuti prende spazio ma non impensierisce particolarmente dalle parti di Zamarin. Il primo tempo della gara della ventisettesima giornata regala poche emozioni e si chiude sullo 0-0. Si attende una reazione dei nerazzurri nella seconda frazione di gioco.