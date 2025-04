Bologna-Inter, out Thuram ma Inzaghi ha il piano B! Il punto

L’Inter deve fare a meno di Marcus Thuram nella trasferta di Bologna. L’attaccante francese non sarà a disposizione del tecnico Inzaghi. L’allenatore dei nerazzurri ha già trovato il piano B.

PIANO B – In vista della delicata sfida contro il Bologna nel pomeriggio della domenica di Pasqua, in casa Inter si fa fronte a una vera e propria doccia gelida. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato dell’Inter che anticipava l’assenza di Marcus Thuram per la trasferta contro il Bologna per infortunio. Al suo posto però, Simone Inzaghi ha già trovato la soluzione. Certo di un posto da titolare, per non sbagliare la partita dell’anno, è Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter guiderà l’attacco dei nerazzurri insieme a Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco è il primo indiziato a sostituire Thuram, con Taremi e Correa pronti a subentrare a gara in corso.

Inter, due assenze a centrocampo che pesano

STOP – A centrocampo Simone Inzaghi si affiderà ai soliti noti, con qualche possibile eccezione che sarà presa in considerazione dopo la rifinitura di domani. Intanto restano ancora ai box sia Piotr Zielinski che Denzel Dumfries. Entrambi non hanno recuperato del tutto e che non partiranno per Bologna con la squadra. I nerazzurri andranno in treno verso il capoluogo emiliano in attesa di giocare nel pomeriggio di Pasqua sapendo già il risultato del Napoli.