Bologna-Inter, la notte di Lautaro Martinez: lotta per fargli da partner − Sky

Bologna-Inter si avvicina. Lautaro Martinez sarà il terminale offensivo per guidare i nerazzurri verso la vittoria. C’è da capire chi farà da partner al Toro: Dzeko o Correa

BAGARRE − Finalmente arriva Bologna-Inter, recupero della ventesima giornata di campionato. Come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, in collegamento da Milano, sarà Lautaro Martinez il termine offensivo che guiderà la Beneamata al Dall’Ara. Un aggiornamento sulla bagarre per fargli da partner e sugli indisponibili dell’Inter: «Sarà la notte del Toro Lautaro Martinez, lui sarà colui che guiderà l’attacco nerazzurro a Bologna. La considerano ad Appiano Gentile la partita più importante. L’Inter finalmente si toglierà l’asterisco, deve assolutamente vincere per raffreddare l’entusiasmo del Milan. Il dubbio è chi affiancherà il Toro: Edin Dzeko o Joaquin Correa. Non partiti invece Gosens, Vidal e Caicedo».