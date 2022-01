Bologna-Inter, i nerazzurri annunciano ricorso dopo la decisione: i motivi

La decisione del Giudice Sportivo su Bologna-Inter non ha convinto la dirigenza nerazzurra. Tanto che, come riporta l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, si è deciso di fare ricorso.

RICORSO – Queste le motivazioni elencate da Matteo Barzaghi legate alla decisione in casa nerazzurra di fare ricorso dopo la sentenza su Bologna-Inter: «Oggi è arrivata la decisione del Giudice Sportivo. L’Inter impugnerà questo provvedimento perché non ha potuto vedere le carte e vuole capire perché questa decisione sia diversa da alcune precedenti, come Udinese-Salernitana. Si vuole capire perché in alcuni casi è stato dato il 3-0 e in questo caso no».