Bologna-Inter, la Lega non rinvia la partita. 3-0 a tavolino? – Sky

L’Inter domani non giocherà a Bologna perché la squadra rossoblu è stata messa in quarantena dalla Ausl bolognese. Intanto è in corso una riunione straordinaria di Lega con i club chiamati in conference call e, dalla prime indiscrezioni, si pensa a non rinviare le partite.

INDISCREZIONE – Come detto l’Inter non giocherà domani nell’Epifania contro il Bologna al Dall’Ara. Al momento è in corso un consiglio di Lega straordinario. Dalla prime indicazioni che arrivano, secondo Sky Sport, la decisione è quella di non rinviare le partite e assegnare il 3-0 a tavolino alle varie gare che non prenderanno vita. Ovviamente, come successo nel caso di Udinese-Salernitana, verrebbero accolti i vari ricorsi e dunque si giocheranno più avanti. Ma domani, al momento, l’Inter deve presentarsi al Dall’Ara. Così come tutte le altre squadre che vivono questa situazione.