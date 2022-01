Bologna-Inter, Inzaghi studia l’attacco da schierare. Quando rientra Dzeko?

Bologna-Inter si avvicina e intanto mister Inzaghi studia il primo undici dell’anno da schierare. Con Dzeko out per Covid-19, chi avrà al suo fianco Lautaro Martinez?

VERSO BOLOGNA − Bologna-Inter -4. Sta arrivando la prima uscita del 2022 per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che arrivano al Dall’Ara forti dei quattro punti di distacco dal Milan secondo. In vista della formazione da schierare, il tecnico ritrova Nicolò Barella dopo la squalifica con il Torino ma perde due titolari: Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu. Il primo è fuori causa Covid-19; per squalifica il turco. Inzaghi sta studiando le mosse offensive. In attacco, infatti, al fianco di Lautaro Martinez pronto Alexis Sanchez con Joaquin Correa pronto a subentrare a gara in corso. Come riporta Sport Mediaset, tamponi tutti negativi per i sudamericani.

RIENTRO − Quanto a Dzeko, l’attaccante bosniaco spera di rientrare per la gara di San Siro contro la Lazio del 9 gennaio. La partita si giocherà di domenica e servirà un tampone negativo prima di allora dal momento che la quarantena di 10 giorni scatta dall’accusa dei primi sintomi (qualche giorno prima del 30, giorno dei tamponi nerazzurri).