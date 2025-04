Bologna-Inter, Inzaghi prepara la risposta al Napoli – CdS

Il Napoli ha vinto contro il Monza ed è quindi tornata a pari punti con l’Inter. I nerazzurri invece giocheranno questa sera contro il Bologna: l’obiettivo è non perdere. Inzaghi intanto, prepara la risposta questo pomeriggio al Dall’Ara.

RISPOSTA – L’Inter deve rispondere. Il Napoli di Conte ha fatto il suo e oggi tocca all’Inter replicare. Zero illusioni, ma servirà una grande prestazione in casa del Bologna. Sarà una giornata rischiosa, scrive il Corriere dello Sport, con la trasferta del Dall’Ara che resta sempre complicata. Vietato perdere in casa Inter: si spera di trovare subito la risposta dopo la vittoria del Napoli di ieri che nonostante i tre punti ha faticato contro il Monza ultimo in classifica.

Inter, a Bologna servirà la sicurezza! E Inzaghi è pronto

ROBA SICURA – In vista della trasferta di pomeriggio, Inzaghi vuole evitare le brutte sorprese, nonostante sappia di avere un gruppo maturo e che quindi non si farà condizionare dal risultato del Napoli. Del resto, nella prossima giornata accadrà il contrario. E in quella dopo ancora, i partenopei giocheranno nuovamente qualche ora prima. A compensare alla stanchezza fisica, c’è l’entusiasmo generato dalla qualificazione alle semifinali di Champions League. Adesso servirà andare oltre l’ostacolo, con Inzaghi che ha scelto di ridurre al minimo le rotazioni. Oggi servirà soprattutto evitare di ripetere quanto accaduto con il Parma, con la squadra nerazzurra che, sopra di 2 gol, staccò la spina nella ripresa, permettendo agli emiliani di pareggiare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno