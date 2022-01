Bologna-Inter, le frecce nerazzurre non si toccano: Dumfries e Perisic dal 1′

Bologna-Inter -1. I nerazzurri si preparano in vista della prima uscita del 2022. Per quanto riguarda la formazione, Inzaghi non toccherà le sue due frecce Dumfries e Perisic

FRECCE − Bologna-Inter sarà la prima gara dell’anno per i ragazzi di Simone Inzaghi che vogliono iniziare al meglio l’imminente tour de force di gennaio e febbraio. In vista dell’undici che scenderà in campo al Renato Dall’Ara, il tecnico piacentino non rinuncerà alle sue frecce laterali Denzel Dumfries e Ivan Perisic. Come riporta Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, entrambi, infatti, saranno presenti dal 1′ per confermare quanto fatto di buono nel girone di ritorno. Il laterale olandese ha chiuso il proprio 2021 con ben tre gol realizzati nelle ultime quattro partite.