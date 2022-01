Bologna-Inter, due date nel mirino a febbraio per il recupero della partita

Bologna-Inter è solo una delle partite da dover recuperare, trovando squarci in un calendario già adesso intasato. Secondo quanto riportato questa mattina del Corriere dello Sport, due date potrebbero essere già sicure per un possibile recupero.

DUE DATE – La speranza prima di tutto è che, nonostante il numero dei contagi continui a crescere, ci si possa fermare qui. In questo senso sarà determinante il protocollo appena varato dalla Lega, che potrà essere davvero efficace soltanto attraverso un’intesa con le istituzioni politiche e sanitarie. Ma c’è un aspetto positivo: al momento le partite rinviate coinvolgono solo due squadre che partecipano alle Coppe Europee: Inter e Atalanta. Per quanto riguarda i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, tenuto conto che la prima sfida con il Liverpool di disputerà il 16 febbraio, si può già dare per scontato che il match con il Bologna verrà recuperato il 22 o il 23 febbraio, ovvero nel secondo slot per l’andata degli ottavi di UEFA Champions League. Ci vorrà però il via libera dell’UEFA per giocare in uno di quei giorni, ma con fischio d’inizio in pomeridiana non ci dovrebbero essere problemi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno