Bologna-Inter, c’è la data per la decisione del CONI sul ricorso

Attraverso un comunicato ufficiale, il CONI ha annunciato la data delle udienze per il ricorso relativo a Bologna-Inter, gara ancora da recuperare.

DECISIONE – Terminerà ad aprile la telenovela legata a Bologna-Inter, dopo il ricorso effettuato dalla società nerazzurra per la decisione di non convalidare lo 0-3 a tavolino. Con un comunicato, il CONI ha annunciato che l’udienza è stata fissata per il 13 aprile a partire dalle ore 15. Giorno dopo il quale si saprà se e quando la sfida si giocherà, mettendo finalmente fine alle futili polemiche che la circondano (vedi articolo).