Bologna-Inter, comincia l’udienza al CONI sul ricorso: i tempi per l’esito

Per Bologna-Inter, come segnalato stamattina, è arrivato il momento clou (vedi articolo): comincia in questi istanti l’udienza dove sarà discusso il ricorso della società nerazzurra, che chiede al CONI lo 0-3 a tavolino.

L’ORA DELLA VERITÀ – Bologna-Inter non si è giocata il 6 gennaio, dovrebbe essere recuperata mercoledì 27. Il condizionale è ancora d’obbligo, perché nei prossimi minuti inizierà l’udienza al Collegio di Garanzia dello Sport, nella sede del CONI a Roma. Con quello dei nerazzurri ci sono anche altri due ricorsi sulle partite condizionate dal COVID-19: Atalanta-Torino, non disputata lo stesso giorno, e Udinese-Atalanta finita 2-6 il 9 gennaio (i friulani chiedono la non omologazione del risultato). In caso di 0-3 a tavolino la sentenza sarà subito effettiva, con l’Inter che andrebbe a +1 sul Milan. Di contro, con la conferma dei precedenti gradi di giudizio, la Lega Serie A definirà a breve l’orario del recupero il 27.

I TEMPI – Non è scontato che si sappia oggi l’esito del ricorso su Bologna-Inter. Considerati i tempi della Giustizia Sportiva la sentenza potrebbe slittare anche a domani, ma dipenderà da cosa succederà in questi minuti al CONI. La certezza è una: l’esito è atteso senza dover attendere molto. Con la speranza di mettere la parola fine, in un senso o nell’altro, a una vicenda che purtroppo ci si sta portando avanti da tre mesi e sette giorni. Da ricordare che, in aggiunta, sono in tutto cinque le partite ancora da disputare (vedi articolo). Ma è ovvio che Bologna-Inter sia la principale visto che decide la testa della classifica.