Bologna-Inter, attesa per l’esito del ricorso: ecco quando potrebbe arrivare

Il ricorso su Bologna-Inter viene oggi discusso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e dunque a breve avrà finalmente un esito definitivo (vedi articolo). La classifica di Serie A è al momento appesa al responso che richiederà ancora un po’ di pazienza

TEMPI – La discussione sul ricorso di Bologna-Inter è in corso proprio in queste ore al Collegio di Garanzia del CONI. Le strade possibili sono due: ricorso nerazzurro respinto e quindi gara da giocare il 27 aprile, con orario ancora da definire. Ricorso accolto e dunque 0-3 a tavolino per l’Inter che andrebbe così a +1 in classifica sul Milan. I tempi della discussione, iniziata nel primo pomeriggio, potrebbero non essere brevissimi anche perché ci sono altri ricorsi da discutere. In ogni caso è probabile che l’esito giunga nel tardo pomeriggio odierno. La corsa scudetto è ad uno snodo cruciale, seppur extra campo.