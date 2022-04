Bologna-Inter, 6-1 dell’andata da dimenticare: c’è in ballo metà Scudetto

Mercoledì sera sarà Bologna-Inter, recupero della ventesima giornata. A Milano l’Inter vinse 6 a 1 ma era tutto un altro Bologna. Al Dall’Ara c’è in ballo metà Scudetto

FINALMENTE BOLOGNA-INTER − E alla fine arriva Bologna-Inter! Dopo settimane e mesi di attesa, l’Inter potrà finalmente recuperare la partita della ventesima giornata di campionato. Lo scorso 6 gennaio non si giocò causa focolaio Covid-19 all’interno del gruppo squadra felsineo. E dopo i tanti ricorsi dell’Inter, tutti rigettati, mercoledì sarà in programma il tanto agognato match del Dall’Ara. Bologna-Inter dirà tanto sulla lotta Scudetto. Per la prima volta in questo 2022, l’Inter si potrà scrollare di dosso l’asterisco definendo (almeno fino al prossimo weekend) la vetta solitaria della classifica. Occhio però al Bologna, una delle squadre più in forma di quest’ultimo mese di campionato. Occorre dimenticare il 6-1 di settembre.

DIMENTICARE L’ANDATA − Proprio contro la squadra di Sinisa Mihajlovic, il quale non sarà della partita per motivi diversi e più importanti di una partita di calcio, l’Inter raccolse la vittoria più larga di tutta la stagione. Un 6-1 senza storia firmato dai gol di Lautaro Martinez, Milan Skriniar, Nicolò Barella, Matias Vecino ed Edin Dzeko (doppietta). Gara che fece conoscere il grande potenziale di Denzel Dumfries, autentico uragano contro il povero Hickey sull’out di destra. Quello del Meazza era però un Bologna totalmente diverso da quello attuale, soprattutto per mentalità e sacrificio. La brutta vicenda relativa al proprio tecnico ha praticamente rivitalizzato la squadra. Dalla prima gara senza Mihajlovic contro il Milan ad oggi, il Bologna non ha mai perso raccogliendo una vittoria e tre pareggi. Due contro Milan a San Siro e Juventus allo Stadium. Serve dunque la miglior Inter per battere i felsinei. Guai ad abbassare la guardia!