Bologna-Inter, 21 convocati per Mihajlovic: assenti tre ex nerazzurri

Bologna-Inter è la sfida in programma domani alle 20.45. Mihajlovic, dopo aver parlato in conferenza stampa (vedi articolo), ha comunicato la lista dei 21 convocati per il match contro l’Inter prima in classifica. Di seguito tutti i nomi

CONVOCATI E NON – Bologna-Inter è la sfida che domani sera chiuderà la ventinovesima giornata di Serie A. Sinisa Mihajlovic non potrà contare su Skorupski, positivo al Coronavirus e nemmeno sull’ex nerazzurro Palacio, squalificato. Tra i rossoblù assenti anche Vergani, Medel, Hickey e Mbaye. Di seguito l’elenco dei presenti.

Portieri: Da Costa, Ravaglia.

Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Soumaoro, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg

Attaccanti: Barrow, Juwara (80), Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Vignato