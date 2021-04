Bologna-Inter, 0-1 al 45′: ci pensa Lukaku! Mihajlovic costretto a un cambio

Termina il primo tempo di Bologna-Inter, sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-1 grazie alla rete del solito Romelu Lukaku. Mihajlovic costretto a cambiare Tomiyasu a causa di un infortunio.

PRIMO TEMPO – Partita piuttosto bloccata con poche occasioni da gol da entrambe le parti, fino al 31′, quando si sblocca il risultato in favore dell’Inter. Bella azione costruita dalla difesa per i nerazzurri, Alessandro Bastoni mette un pallone al bacio in area per l’arrivo di Lukaku che prima si vede respingere il colpo di testa da un incredibile intervento di Ravaglia, poi ribadisce in rete sulla riga di porta lo 0-1. Al 34′ Sinisa Mihajlovic è costretto al primo cambio della partita, fuori Tomiyasu per un problema fisico, dentro De Silvestri al suo posto. Nei tre minuti di recupero i padroni di casa provano a trovare la rete del pareggio, andandoci vicini con Schouten al 45’+2: tiro pericoloso dalla distanza che costringe Samir Handanovic a mandare in calcio d’angolo. Nonostante i rossoblu chiudano in attacco, la retroguardia nerazzurra resiste e si va all’intervallo sul punteggio di 0-1.

BOLOGNA 0 – 1 INTER

MARCATORI: Lukaku (I) al 31′

BOLOGNA (4-3-1-2): 34 Ravaglia; 14 Tomiyasu, 5 Soumaoro, 23 Danilo L. (C), 35 Dijks; 30 Schouten, 8 N. Dominguez, 21 Soriano; 11 Skov Olsen; 99 Barrow, 10 N. Sansone.

A disposizione: 1 Da Costa; 7 Orsolini, 16 Poli, 18 Baldursson, 16 Antov, 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 43 Faragò, 55 Vignato, 80 Juwara.

Allenatore: S. Mihajlovic

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 A. Ranocchia, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 15 Young; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 12 Sensi, 22 Vidal, 36 Darmian, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

Note: Tomiyasu (B) infortunato al 34′; Ammoniti: Soumaoro (B) al 31′; Sostituzioni: De Silvestri per Tomiyasu (B) al 34′; Recupero: 3′ (PT)