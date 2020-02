Boban: “Ibrahimovic, che impatto nel Milan. Ci sarà con l’Inter? Credo di si”

Boban ha parlato dell’acquisto di Zlatan Ibrahimovic e dell’impatto al ritorno in Italia. Il dirigente del Milan commenta anche il derby (ecco le parole di Sensi) contro l’Inter ormai alle porte. Di seguito le dichiarazioni del dirigente rossonero, riportate in diretta da “Sportitalia”

IMPATTO TOP – Zvonimir Boban sottolinea l’importanza dello svedese, anche in vista del derby contro l’Inter: «Ibrahimovic è un fuoriclasse. E’ una personalità e una professionalità particolare. E’ entrato nello spogliatoio con un’umiltà speciale. Non era così facile con la sua personalità, invece ha capito in maniera perfetta lo spogliatoio, il momento delicato in cui è arrivato».

VERSO IL DERBY – Zvonimir Boban commenta nello specifico l’attesa per la stracittadina: «Derby importante? E’ sempre così, la prossima partita conta sempre di più. E’ un derby particolare, ma sempre si può descrivere così. Noi siamo in crescita, abbiamo cambiato modulo, ma non bisogna essere ossessionati coi numeri. Se giochi a 4 o a 3 conta, poi dipende se c’è la quadratura. Non siamo, però, ancora del tutto definiti. Poi c’è stato l’impatto di Ibrahimovic. Ci sarà con l’Inter? Credo proprio di si, aveva spinto già per esserci con il Verona».