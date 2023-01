Bivio Lukaku, Verona o Supercoppa Italiana. Le sensazioni dall’Inter − Sky

Lukaku oggi ha lavorato in modo personalizzato come tutta la rosa all’indomani della gara di Coppa Italia contro il Parma. Prossimi allenamenti decisivi per capire se potrà esserci col Verona oppure direttamente in Supercoppa Italiana contro il Milan

ATTESA − L’Inter spera di recuperare più giocatori possibili già contro il Verona in campionato. Apprese le condizioni di Barella e Calhanoglu (vedi articolo), c’è da capire il recupero di Romelu Lukaku. Come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, il belga sta bene. Oggi ha fatto personalizzato così come tutti. Gli allenamenti di domani e venerdì diranno se Big Rom potrà esserci già contro il Verona sabato sera a San Siro. Se non ce la farà, allora il suo rientro sarà posticipato a mercoledì 18 per la Supercoppa Italiana a Riyad.