Bisseck unico nei principali campionati europei! Crescita all’Inter e uno scenario

Yann Bisseck è ormai un protagonista della squadra di Simone Inzaghi, come dimostrato dalla frequenza del suo impiego all’Inter e dai dati emersi dopo la prima parte di stagione.

LA CRESCITA – Yann Bisseck ha offerto un’altra prestazione senza intoppi nel match vinto dall’Inter contro il Parma con il punteggio di 3-1. Per il tedesco anche la soddisfazione di entrare nel tabellino, grazie all’assist di testa per il gol del 3-0 di Marcus Thuram sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Oltre alla partecipazione in zona offensiva, che si associa a quella vista contro il Verona, il calciatore dell’Inter si è nuovamente disimpegnato in maniera efficace in copertura difensiva, non commettendo alcun errore sostanziale nel corso della sfida.

Bisseck, che numeri all’Inter!

I DATI – Come si evince dai dati presentati da DATAMB, Bisseck è l’unico difensore nei 5 principali campionati europei a superare la percentuale del 90% in quattro aspetti: duelli difensivi vinti, duelli aerei vinti, passaggi in avanti riusciti e passaggi completati. Tali statistiche testimoniano la crescita del tedesco all’Inter, evidenziata dal miglioramento nella gestione difensiva e nel recupero del pallone. Una crescita che non potrà che proseguire, in presenza di un approccio dedito al lavoro e al costante miglioramento da parte del calciatore nerazzurro.

LO SCENARIO – Le prestazioni di Bisseck ne hanno determinato il crescente interessamento da parte dei top club a livello europeo. Si è parlato, in particolare, del Bayern Monaco e di alcune big inglesi. L’Inter gli ha rinnovato da poco il contratto fino al 2029, ma ciò non deve confondere rispetto alle possibili evoluzioni del mercato. In caso di offerte ritenute convenienti dal punto di vista economico, non vi è dubbio che la dirigenza nerazzurra vorrà sedersi al tavolo dei negoziati per discutere di un’eventuale uscita del tedesco.