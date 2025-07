Bisseck, spunta una clamorosa clausola rescissoria! I dettagli – SM

Nel contratto di Yann-Aurel Bisseck c’è una clausola rescissoria pesantissima, stipulata alla firma del contratto con l’Inter. Ecco a quanto ammonta.

CIFRA MONSTRE – In casa Inter circola da un po’ il nome di Yann Bisseck tra i giocatori in uscita. Il club nerazzurro valuta tanto il ragazzo, che ha ricevuto al momento solo dei sondaggi soprattutto dalla Premier League (ecco quale squadra). Il tedesco, ex Aarhus, ha giocato un’ultima stagione molto altalenante, disputando partite di livello, soprattutto in Champions League, ad altre dove è stato protagonista in negativo della squadra. L’ultima in ordine cronologico quella contro la Lazio, alla penultima giornata di campionato. Un suo ingenuo tocco di mani, costò all’Inter la vittoria contro i biancocelesti e praticamente anche lo scudetto. Per quanto riguarda il suo contratto, secondo Orazio Accomando, c’è una clausola rescissoria posta dagli agenti del ragazzo al momento della firma con l’Inter: clausola da 120 milioni di euro.

La clausola monstre di Bisseck posta dai suoi agenti all’Inter

OSTACOLO? – Clausola sicuramente altissima e irraggiungibile per qualsiasi club. Da capire se in sede di trattative, questa clausola potrà diventare un ostacolo tra l’Inter e l’eventuale club interessato. In questo momento, il tedesco si trova in vacanza e sta cercando di recuperare dall’infortunio rimediato in finale di Champions League contro il Psg.